Zootecnia, pubblicato il bando a sostegno delle aziende. Cavaliere: Le aeree interne si possono salvare con l’agricoltura

È stato pubblicato sui portali della Regione e del Psr Molise il bando a sostegno delle aziende zootecniche.

La misura 4.1 ricopre oggi un ruolo di vitale importanza, in un momento di grave crisi nazionale per il settore, e nasce con l’intento di stimolare gli investimenti per migliorare la competitività delle imprese (interventi su infrastrutture, strumentazioni etc), ma anche per aiutare ad aprire nuove attività.

“L’obiettivo – commenta l’assessore Nicola Cavaliere, che ha fortemente spinto per l’approvazione del bando reperendo le poche risorse residue del Programma di sviluppo ‘14 -20’ – è ridare fiducia al mondo zootecnico molisano. Perché un suo auspicabile rilancio – spiega – equivarrebbe al riscatto delle aeree interne e potrebbe avere impatti positivi non solo sistema agricolo ed economico ma anche su quello sociale, come efficace misura di contrasto al grave e tristemente attuale fenomeno dello spopolamento”.

“Credo molto nel settore – aggiunge Cavaliere – perché credo nei valori e nelle ricchezze autentiche di quel Molise antico e a lungo dimenticato. Il futuro di questa terra dipende anche dalla capacità di proiettare nel domani il nostro patrimonio storico, culturale e umano. E’ nostro compito ora sostenere fino in fondo le aziende, invogliarle a rinnovarsi, a non mollare e ad andare avanti. E mi impegno personalmente – conclude l’assessore – a tenere in forte considerazione la zootecnia pure nella fase della programmazione Psr ’21 – ’27”.

Il bando 4.1 sarà illustrato nel dettaglio agli addetti ai lavori in occasione di vari incontri che l’assessore terrà nei prossimi in giorni sul territorio e che saranno di volta in volta comunicati.