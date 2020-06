Vacanze in Italia, Adinolfi (M5S): venite alla scoperta di un paese bello e sicuro

“Per il nostro Paese, in particolare per il sud, il turismo è volano di sviluppo e dà lavoro a migliaia di persone. Da qui, il mio invito ai nostri referenti politici locali, ai meetup, alle associazioni locali e a tutti i cittadini che amano la loro terra, affinché possano aiutarci, attraverso foto e video, a raccontare un’Italia bella e sicura, fatta di bellezze naturalistiche e artistiche, di spiagge paradisiache e sentieri mozzafiato, di borghi antichi ed eccellenze enogastronomiche.

In questo momento, ognuno di noi può mettere un piccolo quanto importante mattoncino per aiutare il nostro Paese a risollevarsi e a rilanciarsi”. Da Bruxelles, l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Isabella Adinolfi, rilancia la campagna di comunicazione online “#ItalyIsBack”, promossa dalla delegazione europea dei pentastellati per promuovere l’Italia e le sue bellezze.



“Le nonne che preparano i piatti di una volta, gli artigiani a lavoro nelle botteghe tra le viuzze antiche, tradizioni e spaccati di vita quotidiana che dobbiamo trasmettere per dare quella marcia in più al nostro Paese – conclude l’europarlamentare – Attraverso i social media mostreremo con immagini e video quello che i turisti di tutto il mondo non possono perdere. L’Italia è un Paese sicuro e vivo, le sua bellezze e le sue eccellenze non aspettano altro di esser riscoperte”.