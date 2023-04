ULTIM’ORA/ Regione, si dimette l’assessore Nicola Cavaliere

E’ stato definito come il solito ‘giochetto’: dopo Vincenzo Niro, che a suo tempo si è dimesso per non fare entrare in Consiglio regionale Antonio Tedeschi (che di recente ha aderito al movimento politico Costruire Democrazia), adesso anche l’assessore all’Agricoltura Nicola Cavaliera ha ha compiuto lo stesso gesto per impedire di riammettere nell’assise civica Massimiliano Scarabeo, che, come lo stesso subentrante aveva anche previsto, non rientrerà in nella squadra regionale in questo ultimo scampolo di legislatura.