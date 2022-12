Coronavirus, due decessi al Cardarelli negli utimi 4 giorni

Il bollettino Asrem riguarda questa volta 4 giorni, dalla vigilia di Natale in poi e purtroppo registra due decessi al Cardarelli per Covid: una donna di 73 anni di Vinchiaturo e un 89enne di Sant’Elia a Pianisi. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 705.

Sono 4 i nuovi ricoveri: pazienti di Cercemaggiore, Guglionesi, Roccavivara e Venafro. Tre i dimessi nel periodo, di cui uno ha lasciato la Terapia Intensiva e pertanto i ricoverati totali sono 12, tutti in Malattie Infettive.

I nuovi guariti sono 128. I casi registrati a cavallo di Natale sono 265 casi, tra molecolari e antigenici, su 1041 tamponi processati per una percentuale di positivi su tampone che si attesta al 25,4%.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 64, Ferrazzano 11, Isernia 20, S.Croce di Magliano 10, Termoli 41.