Stellantis, Notarangelo: “Il grande bluff del centrodestra sulla pelle dei lavoratori è servito”

“Il centrodestra, sia nazionale che locale, ha cavalcato per anni l’onda mediatica della Gigafactory a Termoli, provando a rivendicare meriti inesistenti e a strumentalizzare politicamente il caso. Adesso che gli effetti della sbornia sono finiti e il malessere cresce col passare delle ore, lo stesso centrodestra invita tutti alla responsabilità e ad abbassare i toni. E’ l’ennesima commedia triste di una destra arruffona e sempre più in declino”.

E’ quanto dichiara in una nota il segretario regionale di Sinistra Italiana Vincenzo Notarangelo.

“Noi di SI saremo in prima linea, – chiarisce – ovvio che adesso ciò che conta davvero è il futuro occupazionale di tante famiglie e la sopravvivenza economica e industriale del Basso Molise. Ci batteremo in ogni sede e con ogni strumento possibile, al fianco dei sindacati, per difendere gli operai e la dignità del nostro territorio. La Regione deve agire compatta e pretendere rispetto, anche al di là delle appartenenze politiche e di partito”.

“Ma questo – aggiunge Notarangelo – non cancella il grande bluff fatto, sulla pelle dei lavoratori, dal centrodestra molisano che aveva promesso la rinascita industriale di Termoli e adesso procede incerto, senza polso e senza idee, verso una crisi che rischia di essere irreversibile. Noi, come la Storia di questo Paese insegna, invece ci saremo e faremo fino in fondo la nostra parte a tutela del lavoro, delle famiglie e del Molise”