Salvini torna in Molise, sopralluogo sul c.d. Lotto Zero

Il nostro Segretario Nazionale, nochè Ministro e Vice Premier, Sen. Matteo Salvini, torna in

Molise come promesso.

Domani sera mercoledì 7 giugno, alle ore 19.30, sarà a Termoli in Piazza Vittorio

Veneto per comizio elettorale ed incontro con i candidati, militanti, sostenitori e cittadini.



A seguire, giovedì 8 giugno 2023 alle ore 10.00 sarà ad Isernia per sopralluogo sul c.d.

“Lotto 0” con i vertici ANAS, amministratori e cittadini interessati.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Lega Molise per Salvini Premier