Ricorrenze/ Festa dell’Unita’ nazionale e Giornata delle Forze Armate, il messaggio dei politici

Riceviamo e pubblichiamo

Il messaggio dell’on.Aldo Patriciello

“Nella giornata della festa dell’unità nazionale e delle Forze Armate celebriamo quanti hanno sacrificato la propria vita per la Patria lungo il tormentato percorso che ha permesso l’edificazione nella Repubblica di uno Stato finalmente unito e libero.

Il 4 novembre del 1918 è stato il primo giorno di pace che ha concluso la Guerra Mondiale, la Grande Guerra, ponendo fine a tre anni e mezzo di conflitto armato che hanno portato lutti e devastazioni mai viste prima. L’eco di questo dolore giunge fino a noi, ancora oggi, perché è stato codificato e scolpito nella vita di ogni famiglia italiana.

Ecco perché oggi è opportuno ribadire con forza il nostro impegno a vivere e costruire, sempre più, una società libera, in pace, solidale ed accogliente: solo così riempiamo di vero significato la Giornata dell’Unità Nazionale che dà il nome a questa giornata, a questa festa.

Celebriamo le donne e gli uomini delle Forze Armate, che con la prontezza e la professionalità che li contraddistingue, dimostrano, giorno dopo giorno, il loro essere risorsa preziosa e insostituibile, In tempo di guerra hanno difeso la Patria e ora, in tempo di pace, vigilano perché nulla e nessuno renda vana la nostra democrazia e la nostra civiltà.

Così come siamo orgogliosi che i nostri militari sostengano importanti missioni di pace proprio là dove è più minacciata e infranta. Questo giorno è anche loro.

Viva le Forze Armate! Viva l’Italia unita!”

Il Sindaco del Comune di Pietracatella:

“La ricorrenza del 4 novembre è un momento importante della nostra storia e della nostra Nazione l’occasione per esprimere il più alto sentimento di riconoscenza per le nostre Forze Armate che, con sacrificio e senso del dovere, si adoperano per la libertà e la pace oltre che per dedicare un pensiero a quanti si sono immolati per gli ideali di unità nazionale, di indipendenza e di democrazia”.