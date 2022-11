Campobasso/ Anche la diocesi in preghiera per la pace

Riceviamo e pubblichiamo

Anche la diocesi di Campobasso-Bojano si unisce alla catena di preghiera che salirà al cielo, sabato per chiede al Signore la pace. Condividiamo così in pieno gli obiettivi specifici della giornata: chiedere il cessate il fuoco fra Russia e Ucraina, l’avvio di un negoziato, la messa al bando delle armi nucleari ed esprimere solidarietà al popolo ucraino e alle vittime di tutte le guerre. Questa la nota ufficiale dell’evento.

Vivremo perciò un momento di preghiera e di supplica sabato 5 novembre alle ore 19,00, presso la chiesa della Libera a Campobasso. E’ la chiesa eucaristica, centro della città in preghiera. Perciò il tono che daremo alla Veglia sarà di forte intercessione, davanti al santissimo Sacramento.

Ma sarà anche l’occasione di rileggere testi illuminanti del Concilio sul tema della Pace, rilanciati dai pontefici in questi anni, con canti ben scelti, dal sapore dei cantici di Taizè. Ci raduneremo solidali con chi è sotto le bombe, auspicando la fine della guerra in tutte le parti del mondo, dove soprattutto gli innocenti stanno pagando con la vita.

Chiederemo al Signore di avere un cuore accogliente, capace di riconciliazione e di misericordia, invocando strade di giustizia e di verità. Come ci ha detto il cardinale Zuppi, nel suo comunicato giornalistico su “Avvenire”, è importante che tutti vedano quanto è grande la nostra voglia di pace. E grideremo la pace, anche per chi nel mondo non la può nemmeno nominare, per le gravi sanzioni che lo impediscono! Guai se ci abituiamo alla logica della guerra!

Vi attendiamo tutti, alle ore l9.00 di Sabato 5 novembre, uniti ai tantissimi che a Roma marceranno in modo aperto e deciso, per avere il dono della pace, costruendo trattativa di pace e nella cessazione delle rami.

Ufficio diocesano della Comunicazioni sociali