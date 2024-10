Regione/Avviso imprese, pubblicato elenco

È stato pubblicato l’elenco ordinato delle aziende che hanno risposto al bando emesso dall’assessorato allo Sviluppo Economico rivolto alle micro, piccole e medie imprese.

Si precisa che l’elenco non fa nascere nessun diritto a favore dei proponenti in merito all’eventuale concessione delle agevolazioni, essendo semplicemente l’elenco delle candidature, presentate a valere sull’avviso, ordinato secondo i punteggi di cui all’allegato 2 dell’avviso, sulla base delle dichiarazioni rilasciate in sede di candidatura.

L’istruttoria di ammissibilità e di merito sarà svolta ai sensi di quanto presto dall’articolo 10, comma 6, dell’avviso, secondo l’ordine di cui al presente elenco e sulla base della dotazione finanziaria prevista.

L’assessore allo Sviluppo Economico, Andrea Di Lucente, si sta impegnando a trovare altri fondi per scorrere ulteriormente la graduatoria e coprire quante più richieste possibile.

La struttura dell’assessorato e di Sviluppo Italia hanno lavorato alacremente per rispettare i tempi di pubblicazione e le necessità di investimento da parte delle aziende.