Comune di Campobasso: Approvata proposta di intitolazione a piazza o strada a scorta di Falcone e Borsellino

Finalmente la Commissione Cultura del Comune di Campobasso ha votato alla unanimità sulla proposta di intitolazione di un luogo, piazza o strada della Città a due eroi della Nostra Nazione, Antonio Montinaro e Manuela Loi, Agenti di scorta rimasti uccisi nelle stragi di Capaci e di Via D’Amelio dove rispettivamente perirono il Giudice Falcone ed il Giudice Borsellino.

Ieri sera durante i lavori della Commissione Cultura ho proposto come area da destinare alla intitolazione ai due Agenti “il Piazzale antistante l’ex Mattatoio sito nei pressi di Piazzale Palatucci in fase di ristrutturazione che diventerà nuovo Polo Culturale della Città!”

Quell’area si colloca di fronte la Questura di Campobasso, e la Scuola Allievi di Polizia di Stato “Giulio Rivera”…in un contesto ideale per celebrare la memoria dei due eroi!

Ora la “palla” passa alla Giunta comunale per dare esecuzione alla decisione votata all’unanimità dalla competente Commissione; ringrazio la Presidente Giovanna Viola per aver prontamente recepito la mia proposta ed averla portata in votazione in corso di seduta!

A conclusione, auspico che si possa intraprendere con celerità anche l’iter per il conferimento della Cittadinanza Onoraria a Tina Montinaro, moglie del Capo scorta del Giudice Falcone Antonio Montinaro e fondatrice dell’Associazione “Quarto Savona Quindici” che da tempo porta in giro per l’Italia la Teca, 30 anni dopo la strage di Capaci, che custodisce ciò che rimane dell’autovettura di scorta del giudice Giovanni Falcone; come azione di Memoria collettiva per non dimenticare mai cosa hanno significato e significano tuttora le mafie nel nostri Paese.

Tina Montinaro viene più volte l’anno presso la Scuola degli Allievi di Polizia di Stato di Campobasso per portare la sua “forte testimonianza”, questo riconoscimento rappresenterebbe un gesto di gratitudine per l’impegno e la dedizione profusa in questi anni nel diffondere la cultura della legalità e della giustizia!

Auspico che si individui un solo giorno dove celebrare le due encomiabili iniziative!

Domenico Esposito