Sono sempre più insistenti le voci che vogliono Francesco Roberti, attuale sindaco di Termoli e presidente della Provincia di Campobasso, come candidato a presidente per il centro destra alle prossime regionali. Gravina – Roberti due nomi, due sindaci, due attività amministrative in contrapposizione. Probabilmente, sempre da voci di corridoio, già in mattinata potrebbe arrivare l’ufficialità.