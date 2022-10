Politica/ Piano operativo sanitario, quattro cosiglieri ne chiedono la revisione

IL POS deve essere rivisto: la richiesta adesso è trasversale e viene anche da consiglieri della stessa maggioranza di governo regionale. L’ esponente di Fratelli d’Italia, Michele Iorio, non ha lesinato critiche ultimamente nei confronti di Donato Toma e del Piano Operativo Sanitario 2022-2024; in una conferenza stampa congiunta si sono aggiunti anche il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone e il consigliere di Orgoglio Molise, Nicola Cefaratti.

Assente, per motivi personali, la consigliera di FdI, Aida Romagnuolo, che comunque aveva già firmato la richiesta di “sospensione della valutazione dell’atto” indirizzata ai ministeri competenti, al tavolo tecnico ed anche ai parlamentari eletti in Molise, e di “ritiro per procedere ad un’istruttoria amministrativa approfondita” indirizzata al commissario ad acta.