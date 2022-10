Sport/ Calcio, Campobasso 1919- A. Ururi 5-0

Campobasso 1919

Pinto, Martino, Colombo, Ioio, Cavallini, Fazio, Franchi, Vanzan, Ripa, Fruscella, Lombari.

All Di Meo.

A. Ururi

Pizzi, Lapenna S. Parente, Marino, Marcovecchio, Acciaro, Saetta, Pangia, Lapenna L.Martino, Di Vito.

All Melchiorre.

Arbitro: Simonelli di Isernia.

Marcatori al 17′ Fruscella, al 33′ Ioio, 57′ Cavallini, 66′ Ripa, 84′ Lombari.

Campobasso 1919 – Ururi nel segno di Michele Scorrano indimenticato capitano dei rossoblu; prima della partita viene deposto un mazzo di fiori e la maglia n. 2 nella curva che porta il suo nome.

La partita, inizia con i locali in attacco e al 17′ Fruscella fa partire un autentico bolide che batte Pizzi: è 1-0 per i rossoblu. Al 33′ raddoppio per i padroni di casa, pasticcio di Pizzi e Ioio segna il 2-0, partita in discesa per gli uomini di Di Meo. Finisce cosi, il primo tempo con i locali in vantaggio per 2-0.

Nel secondo tempo, al 57′ Cavallini porta a 3 le reti su angolo battuto da Vanzan; gli ospiti provano ad attaccare e hanno un occasione con Lapenna L. ma Pinto, oggi al posto di Di Rienzo è bravo a salvare la propria porta. Al 66′, lancio di Fruscella per Ripa che segna il 4-0 per la propria squadra. Di Meo, sostituisce Ripa, oggi schierato dal primo minuto con Lombari, ed è proprio il nuovo entrato al 84′ a realizzare il quinto goal.

Finisce cosi, la partita 5-0 per i locali che si portano in classifica a 21 punti , troppo forte la squadra di Di Meo per questa categoria ;di questo passo la promozione in Serie D potrebbe essere conquistata già in inverno.

Arnaldo Angiolillo