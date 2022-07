Noi di Centro punta sul turismo. Aderisce Antonio Venditti, Consigliere comunale a Campobasso .Soddisfazione del Segretario Regionale Amoroso

Noi di Centro si radica sempre più in Molise. In una contesto caratterizzato da un calo

demografico inarrestabile è necessario e urgente gestire tutte le risorse naturalistiche,

storiche e soprattutto umane per creare ricchezza e lavoro. Le forti polarizzazioni

industriali scelte negli ultimi decenni, non sono state in grado di contrastare lo

spopolamento dei nostri paesi e l’abbandono delle terre.

Per questo Noi di Centro, considerando le enormi potenzialità delle nostre risorse nel

l’ambito del settore turistico, e considerando che quello turistico è il primo settore

industriale al mondo in termini di fatturato e numero di addetti, ritiene indispensabile

adottare un approccio tipicamente aziendalistico che porti attraverso un piano

industriale ad un sistema integrato di tutte le risorse disponibili. L’approccio

aziendalistico è possibile se alla politica si affianca la professionalità aziendale e tutte le

competenze necessarie nell’ambito imprenditoriale e turistico.

Per questo l’adesione ultima a Noi di Centro di Antonio Venditti come uomo d’azienda e

profondo conoscitore del territorio, attualmente Consigliere comunale a Campobasso, è

fondamentale per sviluppare questa visione politica territoriale di impronta

aziendalistica nel Molise.

Attraverso l’analisi approfondita del potenziale delle risorse “turistiche” del Molise e

ampia osservazione dei modelli di maggior successo di turismo integrato, quale Savoie

Mont Blanc e Dolomiti Super ski, abbiamo individuato il “core business” nell’Outdoor

Sport Molise che con circa 4500 km già mappati di sentieri, tratturi, strade sterrate,

interpoderali ed altri tracciati, potrà ambire a diventare la rete di percorsi Outdoor sport

piu’ estesa di Europa.

Una rete di percorsi che toccherà ogni angolo della Regione e che coinvolgerà un Centro

Strategico Operativo e tutti i soggetti, pubblici e privati, responsabili del territorio. Essi

saranno organizzati in 11 microaree, ciascuna delle quali oltre ad occuparsi della rete

dovrà redigere un piano marketing annuale definendo un calendario di eventi durante

tutto l’anno.

Naturalmente tutte le feste, le sagre esistenti saranno arricchite con le attività Outdoor e

questi 11 calendari consentiranno di definire pacchetti predefiniti stanziali ed itineranti,

e soprattutto un ricchissimo piano promozionale sia per i turisti e sia per i residenti in

regione al fine di accrescere significativamente la cultura turistica attraverso uno

strumento ludico quale lo sport all’area aperta.