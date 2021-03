Molise in zona rossa fino al 21 marzo, annuncio di Toma

Mentre si attende che il Governo vari ed emani il Decreto legge che sarà valido dal 15 marzo al 6 aprile con ipotesi di nuove restrizioni, il governatore del Molise Toma, durante un webinar organizzato dall’OdG ha fatto diversi annunci: le dimissioni del Commissario ad Acta Giustini, i moduli di terapia intensiva aggiuntiva agli ospedali, per fine mese saranno pronti i 10 posti letto aggiuntivi al Cardarelli. Poi toccherà ai 10 di Termoli e ai 6 di Isernia. Infine che il Molise resterà in zona rossa almeno fino a domenica 21 marzo. Oggi è in programma il consueto monitoraggio da parte di Iss e ministero della Salute, in base al quale verranno stabiliti i nuovi colori delle regioni.