Molise. Della Porta (FdI): Interventi Governo per maggiore sicurezza

“Nel corso del Sindacato ispettivo in Aula del Senato, ho chiesto al Ministero dell’Interno, nella persona del sottosegretario Prisco, a proposito dell’ondata di furti e reati predatori che hanno colpito il Molise e, in particolare, la città di Campobasso e il territorio del Basso Molise.

Nel ringraziare le forze dell’ordine per il lavoro che svolgono quotidianamente sul nostro territorio, non posso altrettanto non dare conto al Governo di due provvedimenti importanti attuati nelle ultime settimane: il protocollo d’intesa siglato dal ministro Piantedosi con la prefettura di Campobasso e la Regione Molise per l’implementazione della videosorveglianza sulle arterie viarie principali e l’invio di nuovi agenti della polizia di Stato presso la questura di Campobasso. Ho evidenziato altresì che la Questura del capoluogo di Regione debba tornare ad essere collocata in FASCIA A, con una dirigenza generale al fine di ancor meglio implementare i servizi di sicurezza del territorio”.

Lo dichiara in una nota il senatore molisano di Fratelli d’Italia Costanzo Della Porta, coordinatore provinciale FdI di Campobasso.