Misure a superficie per l’anno 2022, al via le domande per gli agricoltori molisani

Buone notizie per gli operatori del settore: sul portale Sian anche le istanze per le indennità compensative delle aree montane. Cavaliere: garantiamo stabilità in un momento davvero difficile

L’assessorato regionale all’Agricoltura rende noto che è possibile richiedere sul portale Sian il rilascio delle domande di conferma per tutti gli interventi della misura 10 (agroclimatico-ambientale) e la misura 11 (biologico) dell’annualita’ 2022. Sarà inoltre possibile inserire sul portale le nuove domande per le indennità compensative delle aree montane, ovvero la misura 13 (intervento 13.1).

Le aziende dovranno presentare la domanda entro il 16 maggio 2022.

“Siamo riusciti a garantire, – spiega l’assessore Nicola Cavaliere – nonostante le tante difficoltà che affliggono il comparto e in generale l’economia in questo delicatissimo momento storico, l’apertura di tutti i bandi inerenti le misure a superficie, superando non pochi ostacoli e consentendo alle aziende di poter avere a disposizione tempi ragionevoli per redigere le istanze”.

“L’agricoltura italiana e mondiale – prosegue l’assessore – lotta in queste settimane per sopravvivere, tra la crisi energica, le materie prime alle stelle, la mancanza di liquidità e lo spettro di una nuova, grande recessione alle porte. Per questo era importante, come non mai, dare un segnale di stabilità e di vero sostegno alle imprese locali. Con la struttura, che ringrazio per ciò che è stato fatto fino adesso, stiamo lavorando – conclude Cavaliere – per ottenere una ulteriore proroga di un mese della scadenza delle domande, in modo di facilitare anche l’operato dei centri di assistenza”.