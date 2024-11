Lanza (Azione Civile):La Consulta demolisce la Legge Calderoli, il Presidente Roberti ne prenda atto

Aspettiamo la sentenza ma la Consulta in una nota rileva più norme d’incostituzionalità il Presidente della regione Molise dovrebbe essere contento, la secessione è stata bloccata, ma si dimostra poco attento alla Costituzione al paese ma soprattutto al Molise e i molisani, unitamente al suo alleato e relatore al Senato della legge Calderoli tale Senatore La Porta Sindaco di San Giacomo degli Schiavoni.

Il Governo regionale e nazionale, il ministro Calderoli e la maggioranza parlamentare di destra escono sconfitti dalle dichiarazioni di illegittimità di punti significativi della legge, CASSATA la possibilità che l’intesa tra lo Stato e la regione e la successiva legge di differenziazione trasferiscano materie o ambiti di materie, e non solo specifiche funzioni. Inoltre, la Corte afferma che il Parlamento non può essere spogliato delle sue prerogative di emendare le Intese; che la distinzione tra materie LEP e non-LEP non può pregiudicare la garanzia dei diritti civili e sociali; che la clausola di invarianza deve collocarsi in un quadro di valutazione complessiva della finanza pubblica, e dunque vanno definiti i fabbisogni per i LEP e, su questa base, decidere le poste finanziarie.

La Corte infine rimette al Parlamento il compito irremovibile di intervenire per colmare i vuoti creati con la dichiarazione di incostituzionalità di disposizioni-chiave della legge 86/2024.