La Funzione Pubblica Cgil del Molise a sostegno dei precari della Regione Molise

“Egregio Presidente Toma, questo fine 2022 è un fine anno all’insegna della tristezza.

Oggi scadono i contratti ai collaboratori dell’Assistenza del FESR (circa 10 persone), Assistenza

Tecnica Direzione Generale per la Salute (circa 12 persone) e il Nucleo di Valutazione (3

persone) per un totale di 25 persone.

In questi anni queste professionalità con profuso impegno hanno contribuito al

raggiungimento degli obiettivi fissati in ambito europeo. Tali professionalità hanno fatto

sì che il Molise abbia potuto ottenere ingenti risorse a valere sia sui fondi comunitari

che a supporto della Sanità della Regione Molise.

Queste professionalità hanno un nome e sono scaduti nel totale disinteresse della

politica regionale, senza nè un confronto nulla di nulla.

Questi lavoratori e lavoratrici, madri e padri di famiglia oggi perdono la dignità e la

Regione Molise perde delle valide professionalità che sono state fondamentali in questo

momento così difficile.

Come farà la Regione Molise già sotto organico a risolvere i problemi inerenti i fondi

che arriveranno con la nuova programmazione?

Come mai nessuno in questi mesi si è posto il problema? I collaboratori per la Regione

Molise sono invisibili, così come sono state invisibili tutte le attività che hanno svolto”.

Il Segretario Generale

FP CGIL MOLISE

Antonio Amantini