L’ Esame di Stato inizierà il 17 giugno

L’esame di maturità ai tempi del coronavirus inizieràil 17 giugno. Lo ha annunciato la ministra Lucia Azzolina a Skuola.net. «L’esame orale partirà da un argomento che non sarà una tesina ma un argomento da cui partiranno scelto con i loro prof. Si parte da un argomento di indirizzo – spiega – L’esame di stato non è un interrogatorio ma l’apice di un percorso, non può riguardare quanto non è stato fatto».

L’Esame di Stato si ridurrà ad un’unica prova: un orale che terrà conto della preparazione dei maturandi su tutte le materie. Si prevede, durante il colloquio, anche la possibilità di proporre alcune esercitazioni scritte (brevi traduzioni, problemi di matematica-fisica…). I contenuti ancora non sono definiti nel dettaglio. Ma non sarà un orale a distanza, i candidati sosterranno la prova nelle aule, convocati per piccoli gruppi.

Per la ripresa a settembre continua la ministra «sto lavorando e ci stiamo lavorando con il Comitato di esperti in vista di settembre: a settembre a scuola si deve assolutamente tornare, stiamo pensando a varie opzioni, nessuno pensi non si stia lavorando.Il governo ha l’obbligo di garantire la salute dei cittadini.

La ministra ha spiegato anche come cambia il conteggio dei crediti: “L’esame rappresenta la conclusione di un percorso. Per questo i crediti prima della pandemia erano 40, poi c’erano gli altri 60 legati alle prove. Ora deve essere valorizzato di più il percorso di studi: quei 60 saranno i crediti dai quali gli studenti potranno partire e 40 la prova orale. Questo sarà un giusto riconoscimento all’impegno”. “Sarà una riconversione delle vecchie tabelle – ha spiegato ancora – il ragazzo che prima avrebbe avuto 40 crediti al massimo, ne avrà 60 sulla base dell’ultimo triennio”.