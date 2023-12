In Molise danni alla vendemmia, Patriciello interroga la Commissione UE

“C’è la necessità di stanziare urgentemente risorse eccezionali e non previste al fine di aiutare i soggetti colpiti”. È quanto si legge nel testo dell’interrogazione parlamentare presentata in settimana alla Commissione Europea dall’europarlamentare Aldo Patriciello per chiedere un sostegno al settore vitivinicolo molisano il cui raccolto è stato danneggiato enormemente da una delle malattie più tremende per il settore, ovvero la “peronospora della vite”.

“Stiamo parlando di un grave danno per le aziende vitivinicole del territorio e per l’intera economia molisana – spiega l’eurodeputato molisano. Una perdita che arriverà fino al 75-85% del raccolto e che, cosa ben più grave, si tradurrà in una diminuzione di fatturato pari a circa 20 milioni di euro.

In questi giorni – aggiunge Patriciello – le aziende vitivinicole stanno presentando le dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione del vino per la stagione 2023/2024: l’impatto devastante per le imprese del settore causato dalla malattia rende necessaria e urgente un’azione a tutela da parte della Commissione europea, a maggior ragione tenendo presente il fatto – conclude l’eurodeputato azzurro – che il problema non è solo molisano ma ha interessato vaste aree rurali in tutta Europa”.