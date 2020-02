Imprese molisane ad eventi nazionali ed esteri, via alla manifestazione di interesse

La Regione, attraverso l’Arsarp, al fine di promuovere i prodotti locali in regime di qualità (Sottomisura 3.2 del PSR Molise 2014 – 2020), organizza la partecipazione del Molise alle manifestazioni fieristiche Bellavita di Amburgo (13/17 marzo 2020), Vinitaly (Verona 19/22 aprile 2020), Cibus (Parma 11-14 maggio 2020), Salone del Gusto di Torino (08/12 ottobre 2020) e infine Sial (Parigi 18/22 ottobre 2020). “Le risorse – commenta l’assessore Nicola Cavaliere – investite sino ad oggi grazie alla 3.2 hanno già prodotto feedback significativi in termini di maggiore conoscenza delle nostre eccellenze in Italia e all’estero. Puntiamo quest’anno – aggiunge – a migliorare i risultati raggiunti fino ad ora e proseguiamo il lavoro su più fronti teso a rendere sempre più competitivo il made in Molise sui mercati nazionali ed internazionali”.

Per tutti i dettagli, in merito alle spese ammissibili e alle modalità di adesione, è possibile consultare l’Avviso pubblicato sui siti dell’Arsarp ( www.arsarp.it) e del PSR Molise 2014/2020 (psr.regione.molise.it.).

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata entro il prossimo 20 febbraio 2020.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al dottor Luca Marracino presso la sede Arsarp di Campobasso ( [email protected], 0874-403237).