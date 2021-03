Il PD riparte con Enrico Letta: gli auguri del partito regionale e delle tre federazioni di Campobasso, Isernia e Termoli

Il PD riparte con Enrico Letta, a lui gli auguri del partito regionale e delle tre federazioni di Campobasso, Isernia e Termoli che esprimono profondo apprezzamento per la linea politica illustrata dal nuovo Segretario del Partito Democratico dinanzi all’Assemblea Nazionale tenutasi ieri 14 marzo.



A sostenere la sua elezione sono stati anche i 5 delegati in Assemblea di tutte le federazioni del Pd molisano, ovvero quelle di Termoli, Isernia e Campobasso con i voti degli iscritti eletti Luciano Sposato, Bibiana Chierchia, Carlo Veneziale, Laura Venittelli e del segretario regionale Vittorino Facciolla.



Il segretario Letta nel suo discorso ha riportato al centro il tema del valore e della forza delle parole dichiarando: ‘Non cerco l’unanimità ma la verità, nei rapporti tra di noi, per uscire dalla crisi’ ed ha dettato la nuova linea del PD: “Sarà un Partito progressista nei valori, riformista nel metodo e radicale nei comportamenti”.



Una linea che non possiamo non condividere come partito regionale e come federazioni provinciali perché traccia il solco per un nuovo cammino del Pd nella direzione di un Partito che riparta dai giovani, con una chiara vocazione europeista, che sarà più organizzato e collaborativo, in grado di dialogare in modo assiduo con i territori, i Circoli e la base dell’elettorato sui temi “sensibili”, a tutela di diritti sociali fondamentali come la sanità pubblica, il lavoro, la scuola e l’ambiente.



E ancora non possiamo che condividere con Enrico Letta il desiderio di ripartire da un centralismo democratico delle decisioni, nel rispetto del pluralismo che caratterizza il nostro partito, dall’esigenza di stringere solide alleanze su base programmatica e politica, rafforzando l’esigenza di un progetto politico ambizioso, già avviato da tempo, per la costruzione e la guida di un centro sinistra più largo, inclusivo e aperto alle forze politiche e civiche attraverso un riconoscimento reciproco fondato su valori condivisi.

E’ necessario oggi riaffermarsi come il partito della prossimità sui territori e della vicinanza alle persone.



A partire da oggi si apre una nuova fase del Partito Democratico che sarà inaugurata con la discussione nei Circoli, cogliamo l’occasione per ringraziare Nicola Zingaretti per il lavoro svolto nei due anni precedenti ed Enrico Letta per la disponibilità e le responsabilità che assume oggi con gli auguri più sinceri di Buon Lavoro.