Piano Vaccinale: Il Sindaco Luigi Valente mette a disposizione il Palasport Comunale di Vinchiaturo

Il Sindaco di Vinchiaturo scrive alla Direzione Generale della ASREM ed alla Protezione Civile Regionale per favorire una più rapida e capillare organizzazione ed esecuzione del piano vaccinale. “ Con tale disponibilità si vuole offrire la massima collaborazione del Comune di Vinchiaturo affinché, anche in Molise, si possa dare un determinante impulso alla tanto attesa campagna vaccinale per le nostre comunità ”.

” Si intende mettere a disposizione il Palasport Comunale per la somministrazione dei vaccini ai cittadini di Vinchiaturo, ed eventualmente ai cittadini del paesi limitrofi, per favorire una più rapida e capillare organizzazione ed esecuzione del piano vaccinale.



Il Palasport del Comune di Vinchiaturo, recentemente completato, è pienamente rispondente alle necessità per una corretta somministrazione dei vaccini in totale sicurezza; servizi igienici, riscaldamento e raffrescamento, WiFi, sistema antincendio, DAE ed ampia area di parcheggio. Sarà, inoltre, cura di questo Ente provvedere all’allestimento degli spazi necessari all’interno della struttura.



Con tale disponibilità si vuole offrire la massima collaborazione dell’Ente che rappresento affinché, anche in Molise si possa dare un determinante impulso alla tanto attesa campagna vaccinale per le nostre comunità. Ormai è estremamente importante dare un decisivo impulso alla campagna vaccinale sul territorio regionale e procedere con velocità alla diffusione delle somministrazioni vaccinali.



Restando in attesa di un cortese riscontro, nonché a disposizione per ogni ulteriore eventualità o informazione”.

Luigi Valente Sindaco di Vinchiaturo