Il consigliere Regionale Gravina improvvisamente si sveglia dal suo torpore e si scopre follemente innamorato della città di Termoli!

“Da non crederci: Gravina vuole salvare la città e quindi che fa? Ipotizza trame

nefaste circa il progetto di finanza di Acea Molise, che prevede lo spostamento del depuratore e altri

importanti interventi, tesi a porre Termoli in una nuova posizione strategica, migliorando i servizi,

ottimizzando il sistema idrico e fognario, al fine di un maggior benessere della comunità e all’incremento

dell’attrattività turistica.

Gravina, però, dimentica che mettendo in dubbio la legittimità e la bontà dell’intervento, farebbe

precipitare la nostra Termoli nella stessa drammatica situazione in cui ha portato Campobasso nei suoi

quattro anni di amministrazione e di cinque di governo 5 Stelle. Cosa è accaduto dopo questi cinque anni? I

suoi cittadini sono rimasti senza acqua, a causa della mancanza di lungimiranza dovuta all’assenza di

investimenti per l’adeguamento delle reti idriche.

Caro Gravina, per crescere bisogna avere coraggio a investire e l’unica cosa per cui i termolesi potrebbero

ringraziarLa è che Lei si astenga dal dispensare consigli sulle reti idriche e sulle tariffe, meditando ciò che

non ha fatto per la città capoluogo che ha avuto l’onore di amministrare!

Noi termolesi, a differenza di quanto da Lei asserito, stiamo pagando l’ammodernamento degli impianti

idrici fognari tramite la tariffa applicata dall’AREA sulla bolletta, considerando che l’ATO è relativo alla sola

città di Termoli e che le tariffe graveranno sui cittadini per il tempo di ammortamento previsto dal project

financing.

Ai termolesi, piuttosto, non è sfuggita la Sua richiesta in Consiglio Regionale di Risorse di Fondi FSC per le

reti idriche della città di Campobasso, sottacendo sul fatto che i fondi CIS, già ottenuti a tal scopo, ha ben

pensato di destinarli alla funicolare di collegamento tra il centro storico e il castello Monforte, un’opera non

sostenibile per i costi di manutenzione, destinata a diventare una cattedrale nel deserto. Per verificare la

sua sostenibilità, sarebbe bastato verificare il costo della funivia turistica sulla montagna molisana.

È evidente come i Comuni virtuosi e i Sindaci coscienziosi, che hanno investito sulle reti idriche cittadine,

gravando sulle loro comunità del costo di tali investimenti all’interno della GRIM, non potranno acconsentire

la posizione del comune Capoluogo con il suo non edificante dato del 65% di acqua dispersa/ allacci abusivi,

di pretendere finanziamenti pubblici a scapito di altri comuni. Per sua informazione, le tariffe dei cittadini

termolesi non vengono arbitrariamente modificate da Acea ma restano proporzionate ai criteri dettati da

ARERA.

Il Consigliere Gravina deve sapere che tutta la documentazione relativa al progetto di finanza è stata

puntualmente depositata ed approvata da tutti gli organismi competenti. Non era assolutamente

necessario chiedere soccorso a una Deputata del Movimento 5 Stelle per una interrogazione parlamentare

alla Camera dei Deputati sul project financing del comune di Termoli.

Noi metteremo in campo tutte le azioni necessarie a tutelare sempre gli interessi e l’immagine della città di

Termoli”.

I Capigruppo della Maggioranza di Centro Destra del Comune di Termoli