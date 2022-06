Fondi PNRR, Ricciardi: “si interpellino i professionisti per non perderli”

“È tempo di agire”: questo è l’imperativo categorico emerso dall’assemblea dei presidenti regionali di Confprofessioni e dall’assemblea del CEPLIS tenutesi a Milano il 14 giugno. Un incontro al quale ha preso parte anche il presidente di Confprofessioni Molise, Riccardo Ricciardi.

“I liberi professionisti sono sì presenti ormai in tutti i ‘tavoli’ europei, nazionali e regionali – ha sottolineato il vertice della confederazione – ma la loro voce non è debitamente sentita”.

L’attenzione è rivolta tutta al PNRR che impone l’utilizzo dei fondi europei secondo precise scadenze. Prossime quelle per:

sostenere la trasformazione digitale di tutte le amministrazioni pubbliche, centrali e locali;

la Riforma Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale e rete nazionale della salute, ambiente e clima;

nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico;

strategia nazionale per l’economia circolare;

semplificazione e accelerazione delle procedure per l’attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;

fornire misure di sostegno e di accompagnamento per gli organismi esecutivi che non sono in grado di effettuare investimenti relativi agli appalti primari entro i tempi previsti;

misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati;

semplificazione normativa e rafforzamento della governance per le infrastrutture di approvvigionamento idrico.

“L’obiettivo che ogni Delegazione Regionale di Confprofessioni intende prefiggersi nei prossimi mesi – ha aggiunto Ricciardi – è quello di essere non solo interpellati dagli organi regionali ma anche di pretendere che i fondi europei siano spesi come previsto dal PNRR”.

A tutto questo si aggiunga che il presupposto per molte riforme è l’evoluzione digitale. Tematica che i liberi professionisti seguono attentamente. Non a caso il prossimo appuntamento dei Presidenti delle Delegazioni Regionali è l’incontro organizzato da THE EUROPEAN HOUSE – AMBROSETTI – L’impatto del digitale nelle professioni, che si terrà a Roma il 28 giugno 2022.