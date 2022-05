Fondi per la Fresilia, i fondi possono essere usati ma Niro non conosce le leggi regionali

“Sui fondi della Fresilia che Niro vuole riprogrammare a discapito di un’opera fondamentale per l’Alto Molise, bisogna purtroppo – afferma Michele Iorio – fare alcune precisazioni.

Delle due l’una: o l’assessore regionale non conosce le leggi della Regione Molise o viene consigliato male. L’articolo 12 della legge regionale 24 del 1989 parla chiaro in proposito e consente deroghe che, guarda caso, possono essere utilizzate per le strutture strategiche della Regione quale è la Fresilia.

Per rispondere a tono a quanto dichiarato ad un quotidiano locale domenica 29 maggio 2022, io Michele Iorio mi assumo sì la responsabilità non solo di ciò che faccio ma anche di ciò che dico: per risolvere il problema del piano paesistico bastano 10 minuti in Consiglio regionale.

La riprogrammazione di 40 milioni di euro destinati alla Fresilia e che l’assessore vuole dirottare su altre opere viarie forse potrebbero tornare utili dal punto di vista elettorale ma di certo non tornano utili al Molise e soprattutto all’uscita dall’isolamento dell’Alto Molise. Ribadisco: basterebbe conoscere o quanto meno leggere le fonti normative che da un trentennio regolano la materia.

La Fresilia è un’opera strategica per il collegamento tra le zone dell’Alto Molise e la zona costiera perché, unendo le due fondovalli Bifernina e Trignina, farebbe uscire dall’isolamento la vasta zona montana in grave difficoltà, creando notevoli prospettive per il futuro grazie al collegamento diretto con l’area costiera e non dovrebbe essere “barattata”con nulla”.