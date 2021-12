Faisa Cisal: Sciopero e presidio alla Regione del personale autisti ATM

E Seguito precedente astensione del giorno 19/11/21, visto il completo disinteresse regionale, la Faisa – Cisal Molise ha indetto un nuovo sciopero di 8 ore per il giorno 14 DICEMBRE 2021 , dalle ore 15.31 alle ore 23.31 , del personale dipendente dalla ditta ATM spa, nonché il presidio presso la sede del Consiglio Regionale, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

La riduzione dei riposi da parte della società ATM spa, che, di fatto, ha abolito un regolamento europeo (561/06), il D.Lgs n.234/07, nonché l’art.174 del C.d.S., tutte norme emanate in funzione della sicurezza del trasporto, ci vede costretti ad indire una nuova protesta.

Tale decisione aziendale, viola, secondo il nostro parere, le norme di legge e si avvale delle numerose fermate illegittime esistenti in Regione. Sulle norme da noi citate, non ci sono state obiezioni, sia da parte aziendale sia da parte regionale. In pratica, la Regione avvalla, con il suo comportamento, una situazione assurda e pericolosa, considerato che le norme violate sono due norme di legge, emanate in funzione della sicurezza. Prendiamo atto di un comportamento regionale che potremmo definire insensibile, anche per i posti di lavoro in meno, ma continueremo a segnalare e protestare, nonostante il disinteresse delle istituzioni, in tutte le sedi possibili.

Cosa deve succedere perché le istituzioni svolgano il proprio ruolo? Possibile che, fuori regione, gli autisti sono punibili, per violazione dei tempi di riposo, ed in Molise no!

Nella prima foro a Roccavivara non osiamo pensare ciò che potrebbe succedere in caso di guasto o incendio (tale possibilità non è affatto remota, come c’insegna il recente passato) dell’autobus nel budello di Roccavivara.

Trasporti Atm Trivento

Nella seconda foto le fermate di Trivento, in violazione delle norme del CdS, gli autobus e le persone corrono seri rischi di possibili incidenti.