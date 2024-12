Esclusione del settore Apicoltura dai Bandi per i finanziamenti CSR della Regione Molise, annualità 2024/2025

Il Consorzio con le Api, Associazione a sostegno degli apicoltori della Regione Molise, porta all’attenzione

delle Istituzioni regionali la grave situazione di crisi che sta vivendo il settore dell’apicoltura.

I dati mostrano l’evidenza di un settore che sta vivendo un momento di profonda crisi, trovandosi ad

affrontare sia problematiche di mercato con crescita dei costi di produzione, a fronte di una riduzione dei

prezzi all’ingrosso e concorrenza di mieli esteri di scarsa qualità, sia, soprattutto, una fortissima

esposizione ai cambiamenti climatici.



Cambiamenti climatici che rappresentano e rappresenteranno in futuro una delle sfide più rilevanti da

affrontare a livello globale”. Gli eventi climatici estremi e l’aumento delle temperature, con l’aggravarsi di

condizioni quali la siccità, sono infatti fenomeni che sempre più viviamo in maniera concreta annualmente

sul nostro territorio e che influenzeranno sempre di più le nostre realtà produttive.



Inoltre, repentine gelate, alluvioni frequenti e altri importanti fenomeni atmosferici portano, oltre a danni

diretti all’apicoltura, anche danni indiretti attraverso fioriture precoci e di breve durata, difficilmente

utilizzabili dalle api.



Ulteriormente, l’aumento delle temperature fino a inverno inoltrato, porta ad avere famiglie di api che si

trovano precocemente in primavera con abbondante covata e con il rischio di non trovare sufficiente

disponibilità di fioriture per sostentarsi. Da ciò ne deriva che la perdita per l’apicoltore si manifesta su due

fronti, la ridotta produzione e il costo elevato della nutrizione di soccorso.



Altro aspetto da considerare è l’effetto che l’innalzamento delle temperature provoca direttamente sulle

api, infatti estati più calde e siccitose con autunni e inverni più miti, influiscono negativamente sullo stato

di salute e sulla longevità delle api, con ricadute negative anche sul fondamentale ruolo delle stesse per

l’impollinazione. È infatti sempre più evidente il declino degli impollinatori, le cui conseguenze in molte

aree agricole stanno diventando sempre più rilevanti. Le perdite di impollinatori hanno gravi ripercussioni

sulla stabilità ecosistemica e sulla produzione agricola, con importanti ripercussioni economiche.



Per tali motivazioni l’apicoltura negli ultimi anni ha ricevuto a livello internazionale una crescente

attenzione mediatica, anche dal punto di vista scientifico e istituzionale, con numerose azioni e

programmi di sostegno economico.

Anche in Italia diverse regioni hanno destinato parte delle risorse europee della programmazione 2023-

2027 e risorse nazionali, alla filiera delle api e del miele, riconoscendo il fondamentale ruolo del settore

nell’ambito del comparto agricolo.



Questo riconoscimento purtroppo nella Regione Molise stenta ad essere recepito visto che, anche in

questa fase di programmazione dei fondi europei CSR (Complemento Sviluppo Rurale 2023/2027), le

misure pubblicate in questi giorni, relative al “Pacchetto Giovani 2024” e “Investimenti produttivi agricoli

per la competitività delle aziende agricole 2024”, escludono espressamente dai bandi il settore

dell’Apicoltura, negando una opportunità di crescita e di sviluppo.



Questa situazione sta diventando intollerabile, poiché in nessun modo la Regione Molise, avendo preso

coscienza dello stato di crisi dell’apicoltura molisana, pone in atto misure in grado almeno di alleviarne gli

effetti negativi che ne derivano. Si chiede dunque il ripensamento radicale della politica di sviluppo

dell’agricoltura molisana, inserendo il settore dell’apicoltura tra gli asset strategici da sviluppare nel

futuro.



Si chiede inoltre di attivare urgentemente un tavolo di discussione con le principali Associazioni di

Apicoltori esistenti nella regione Molise, al fine di attuare il prima possibile una misura di aiuto specifica

per l’apicoltura, in grado di sostenere il settore su quelli che sono i principali punti critici che ne minano la

sopravvivenza nel futuro.

Consorzio con le Api- Il Presidente Simone Sollazzi