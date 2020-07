Erogazione delle misure legate all’emergenza Covid-19, Ortis incontra il Presidente nazionale Inps Pasquale Tridico

“Ho incontrato il Presidente nazionale Inps Pasquale Tridico, con il quale abbiamo fatto il punto sull’erogazione delle misure legate all’emergenza Covid-19”.

Lo rende noto il portavoce al Senato del MoVimento 5 Stelle, Fabrizio Ortis, in qualità di componente dell’Intergruppo parlamentare per l’innovazione tecnologica. “Due i temi al centro dell’incontro – spiega il senatore – La questione delle erogazioni delle integrazioni salariali ai lavoratori e l’evoluzione digitale dell’Istituto di previdenza. Per quanto riguarda il primo aspetto, Tridico mi ha riferito che, al 7 luglio, il numero di casse integrazioni pagate è di circa 7,3 milioni, su un totale di circa 7,6 milioni. Il numero di lavoratori che non ha mai preso almeno un pagamento, sulle domande presentate entro il 31 maggio, è 9.850. Sulla base di domande regolarmente presentate dopo il 31 maggio, sono in attesa di essere pagati 165.576 lavoratori, che tuttavia hanno già ricevuto almeno un pagamento riferito a integrazioni mensili di periodi precedenti (sulla scorta dei modelli SR41 ricevuti fino al 31 maggio). In ragione di questo, sulla base delle domande regolarmente presentate, i lavoratori che non hanno ricevuto almeno un pagamento al 7 luglio sono 89.004, per la maggior parte però (79.154) sono domande ricevute a giugno. In totale, in termini di beneficiari si tratta di 3.031.495 pagati su 3.120.499 di lavoratori. Su 1.334.905 domande presentate al 31 maggio, sono giacenti 22.965 non autorizzate a causa di interlocuzione con aziende, ovvero l’1,8% di giacenze contro un autorizzato del 98,2%. Le domande totali presentate al 9 luglio sono 1.570.042; le domande autorizzate sono 1.380.700, pari al 92,6% delle domande regolari; sono ancora da definire e in corso di accertamento 109.853 domande, la maggior parte delle quali presentate quindi a giugno e a luglio. Insomma, la platea dei beneficiari è stata coperta per la gran parte, anche se – com’è giusto che sia – restano da sistemare le situazioni pendenti, in via di definizione”.

Per quanto riguarda invece l’aspetto delle nuove tecnologie, particolarmente caro al senatore, con il Presidente Tridico è stato affrontato anche il tema del Piano Strategico Digitale in fase di avvio, che dal 2020 al 2025 definirà le linee di innovazione e la strategia per l’evoluzione digitale dell’Inps. “La necessità di migliorare i processi digitali è trasversale a tutti i settori italiani – ha sottolineato Ortis – e di fondamentale importanza per avvicinare i cittadini allo Stato, velocizzare l’espletamento delle pratiche ed evitare problemi di prestazioni o di sicurezza informatica”.

“Nei prossimi giorni – ha concluso – insieme alla collega senatrice Mantovani lavoreremo con l’Intergruppo parlamentare per l’innovazione tecnologica per coadiuvare l’Istituto in questa importante fase di rinnovamento”.