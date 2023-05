Elezioni comunali in Molise, affluenza bassa ai seggi nel primo giorno di voto

Affuenza bassa per le elezioni amministrative comunali in Molise. Le rilevazioni alle ore 23 di ieri parlavano di una percentuale del 47.71 per cento degli aventi diritto. Alle passate consultazioni, alla stessa ora, era stata del 62,97 per cento.

Nel dettaglio, in provincia di Campobasso l’affluenza è stata del 45,06 per cento, mentre in quella di Isernia del 51,56 per cento degli aventi diritto.

Seggi aperti anche oggi dalle ore 7 alle ore 15. Poi avrà inizio lo scrutinio nei 14 comuni interessati al voto.

Ricordiamo che sono 35.640 gli aventi diritto al voto, compresi i residenti all’estero.