Elezione del Presidente della Repubblica, a breve i nomi dei tre elettori molisani

La scadenza per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica è abbastanza ravvicinata e anche il Consiglio regionale del Molise, come le altre regioni, dovrà nominare gli esponenti che parteciperanno al voto, che nel caso della nostra regione saranno tre, due di maggioranza ed uno d’opposizione.

La scelta potrebbe essere almeno in parte ‘istituzionale’ con i presidenti di Giunta e Consiglio regionale tra i ‘papabili’ elettori, quindi Donato Toma e Salvatore Micone ed un ipotetico inserimento al posto di uno dei due da parte di Vincenzo Niro.

Quasi definito il quadro per Il rappresentante della minoranza he dovrebbe essere in quota Movimento 5 Stelle: se prevarrà la scelta ‘istituzionale’ sarà il capogruppo Andrea Greco, se si opterà per la ‘quota rosa’ sarà Patrizia Manzo.