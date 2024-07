Disservizi ferroviari sulla linea Isernia – Roma/ Gravina (M5S):È urgente che la Regione riveda immediatamente la programmazione

Disservizi ferroviari sulla linea Isernia – Roma: Gravina (M5S)«Ciò che è accaduto oggi non può e non deve diventare la normalità. È urgente che la Regione riveda immediatamente la programmazione»

Dopo gli accadimenti registrati la mattina di lunedì 08 luglio, il Consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle, Roberto Gravina, già fautore e firmatario di un’interrogazione in Consiglio regionale sul tema, ha espresso il proprio disappunto riguardo a ciò che si è verificato, purtroppo come da programma, in seguito alla gestione dei tagli alle corse ferroviarie da e per Roma e Napoli stabilite dalla Regione Molise.

Ieri mattina, il treno regionale Isernia-Roma Termini partito alle 6.40 è stato preso d’assalto dai pendolari, costretti a stiparsi nelle carrozze rimaste attive. Le immagini di carrozze strapiene e passeggeri in piedi, riportate dalla pagina di denuncia “Il binario 20 bis”, sono emblematiche della situazione critica che si sta delineando.

Roberto Gravina ha dichiarato: «Non era difficile prevedere che i tanto temuti disservizi su questa linea si verificassero. Il buon senso avrebbe dovuto portare chi di dovere, in attesa del già famoso monitoraggio tardivo della situazione promesso in Consiglio regionale qualche giorno addietro, a prevedere che, quantomeno, alla soppressione di alcune corse ravvicinate andava fatto seguire un aumento dei vagoni dei treni per permettere ai viaggiatori di raggiungere la propria destinazione adeguatamente».

La situazione che si è registrata , caratterizzata da pericolosità di viaggiare in piedi, alte temperature e difficoltà di spostamento in caso di bisogni fisiologici, non solo è insostenibile, ma mette in luce la mancanza di una pianificazione adeguata da parte della Regione.

«La situazione in cui si sono venuti a ritrovare loro malgrado centinaia di studenti universitari e lavoratori che devono raggiungere quotidianamente Roma e Napoli era già stata evidenziata, ma le misure adottate si sono confermate, almeno al momento. insufficienti e tardive», continua Gravina che poi conclude dicendo: «Ciò che è accaduto oggi non può e non deve diventare la normalità. È urgente rivedere immediatamente la programmazione e adottare, così come abbiamo già chiesto con l’interrogazione in Consiglio regionale, soluzioni concrete per garantire un servizio ferroviario adeguato e sicuro per tutti i cittadini molisani». ( foto di repertorio)