Della Porta: Collegamento A1 Termoli -San Vittore, il Ministero disponibile ad avviare tavolo di confronto con enti territoriali

Il Senatore Costanzo Della Porta ha discusso, nel corso della seduta dell’VIII Commissione Permanente del Senato (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), l’interrogazione n. 3-00277 a firma del parlamentare molisano di Fratelli d’Italia, avente ad oggetto il collegamento stradale A1-A14, che collegherebbe l’Adriatico con il Tirreno con un’opera che andrebbe a sostituire l’ormai vetusta Bifernina.

Il parlamentare di Fratelli d’Italia, nell’interrogazione a risposta orale in Commissione, ha chiesto al vertice del Dicastero se “intende porre in essere tutte le azioni necessarie affinché sia finalmente compiuta l’opera di collegamento trasversale dalla parte occidentale della penisola – Autostrada A1 – con quella orientale – Autostrada A14 – attraverso una strada a scorrimento veloce, ritenuta di rilevanza strategica nazionale”.

Il Ministro Salvini, nella sua risposta, ha affermato come “il collegamento stradale tra la A1 Termoli – San Vittore e l’A14 sia un’opera importante per lo sviluppo del tessuto economico e sociale del Molise, in quanto finalizzato a garantire una moderna viabilità”.

“L’ANAS ha già avviato le attività di progettazione di fattibilità tecnico economica dell’intervento, primo lotto, che collegherebbe l’A1 con la SSvar Variante di Venafro, terminato il quale il Ministero – si legge nella risposta – è disponibile ad avviare un tavolo di confronto con gli enti territoriali per individuare le modalità operative di tutta l’opera, che rappresenta per il Ministero e il Governo un intervento di interesse prioritario”.

“Un primo fondamentale passo per dare vita finalmente ad una infrastruttura che aspettiamo da troppo tempo. Con il governo ci sarà anche nei prossimi mesi interlocuzione continua, passo dopo passo, per dare certezza ai tempi di realizzazione dell’opera”, il commento del Senatore Costanzo Della Porta.