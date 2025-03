Delegazione degli europarlamentari della Lega in Molise

Tutto pronto per accogliere la delegazione degli europarlamentari della Lega che saranno ospiti in queste ore del collega eurodeputato, nonché coordinatore regionale del partito, Aldo Patriciello.

Una presenza – quella degli eurodeputati Vannacci, Borchia, Stancanelli, Ceccardi e Sardone – alla vigilia del congresso regionale del partito , in programma il prossimo sabato 15 marzo a Campobasso , che dovrà eleggere i cinque delegati regionali che parteciperanno al vertice nazionale della Lega di Aprile, in Toscana, per sostenere e appoggiare la linea politica del segretario Matteo Salvini.



La delegazione dei deputati della Lega al Parlamento europeo visiterà nella mattinata di venerdì il Museo del Paleolitico di Isernia. Ad accogliere gli illustri ospiti saranno il Direttore del Parco archeologico di Sepino, Dott. Enrico Rinaldi , e il Direttore del Museo, Dott.ssa Annarosa Di Nucci , che guideranno personalmente la delegazione lungo il percorso espositivo, illustrando l'importanza storica e scientifica del sito e delle collezioni.

A seguire, gli eurodeputati incontreranno medici e ricercatori del Parco Tecnologico dell’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli per una visita ai laboratori di ricerca.