Covid: Federmep, incertezze green pass frena ripresa matrimoni. (Le regole)

“Sono riprese le feste di matrimonio nelle regioni bianche, ma finche’ non sara’ fatta chiarezza sul green pass sara’ una ripresa a rilento”. Lo ha detto la presidente di Federmep, Serena Ranieri, nel corso del webinar ‘Matrimoni, e’ vera ripartenza?’, aperto dall’intervento del presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga.

Ha osservato Ranieri: “Al di la’ dell’interpretazione della norma sull’obbligo del certificato nelle zone bianche, resta un altro enorme dubbio da risolvere: chi e’ convolato a nozze oggi o lo fara’ nei prossimi giorni non sa come gestire l’obbligo del green pass, non per sua volonta’, ma perche’ manca una disciplina esatta. Basta un’autocertificazione? Va mostrato e consegnata autecertificazione? E’ sufficiente detenerlo?”.

E ha concluso: “Ringraziamo il presidente Fedriga per aver richiesto chiarimenti al governo. Chiarimenti che confidiamo arrivino al piu’ presto per permettere agli operatori del settore e agli sposi di pianificare con serenita’ l’evento”.

La zona bianca in Molise – dice Mauro Di Salvatore – ci dà la speranza di poter portare gioia nei cuori dei nostri sposi. Finalmente possiamo dire che ci si può sposare in Molise e lo si può fare in sicurezza rispettando sempre alcune regole. Ma possiamo iniziare a programmare.

Matrimoni ed Eventi in Zona Bianca . Le regole:

Da Quando?

DAL 31 MAGGIO in:

Friuli Venezia Giulia / Molise / Sardegna

DAL 7 GIUGNO (dati permettendo) in:

Veneto / Abruzzo / Liguria / Umbria

DAL 14 GIUGNO (dati permettendo) in:

Lombardia / Piemonte / Lazio / Emilia Romagna /

Puglia / Trentino

LE RESTANTI REGIONI LE SETTIMANE SUCCESSIVE IN BASE AD INDICE EPIDEMIOLOGICO

Disposizioni Generali:

Obbligo mascherina

Gli ospiti dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo

Gli ospiti dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo Predisporre un’ adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare

Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37,5 °C.



RIAPRONO TUTTE LE ATTIVITA’ TRANNE: CONGRESSI, FIERE, DISCOTECHE

Divieto di assembramento ( In zona Bianca decade il coprifuoco)

Rendere obbligatoriamente disponibili prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale, in particolare all’entrata e in prossimità dei servizi igienici, che dovranno essere puliti più volte al giorno.

Garantire distanziamento interpersonale e predisporre ove possibile percorsi diversi per

entrata ed uscita

Green Pass?

ZONA GIALLA OBBLIGATORIO



ZONA BIANCA

Il Ministero della salute e le Regioni ne hanno comunicato L’OBBLIGO anche per le zone bianche, resta imprecisato se vada esibito o consegnato e come eventualmente archiviato

Quanti possono partecipare ad un evento?

Il numero massimo di presenze contemporanee è definita in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita.

Quali feste sono possibili?

In ZONA BIANCA

sono consentite feste di qualsiasi natura (salvo ordinanze regionali) nel rispetto delle disposizioni generali vigenti atte al contenimento del virus.

Distanziamenti:

Lo spazio tra i tavoli deve garantire la distanza interpersonale di 1 metro tra i commensali. In ciascun tavolo deve essere garantita la distanza di 1 metro tra i commensali, salvo questi siano conviventi. Non è previsto un numero massimo di

commensali al tavolo, poiché dipende dalle dimensioni dello stesso.

E’ possibile ballare?

Sì! Ma garantendo il distanziamento interpersonale di 1 mt tra i non congiunti ed utilizzo della mascherina;

GLI SPOSI POSSONO BALLARE, in quanto congiunti;



VIETATO ballo in modalità discoteca;



NON ci sono intervalli di tempo prestabiliti per la

durata dei balli;

CONSENTITA la musica dal vivo, garantendo la distanza di almeno 2 mt tra artisti ed ospiti.

E’ possibile il buffet?

Sì! Ma servito dal personale! E’ possibile modalità self service ma solo con

monoporzione confezionati.

E’ sempre richiesto il distanziamento interpersonale di 1 mt tra i non congiunti ed utilizzo della mascherina

E I CONFETTI?

Devono essere presentati in confezioni chiuse, monodose.

VIETATA la classica “confettata” a buffet

Il guardaroba:

Nel guardaroba gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.

Le Fonti Ufficiali:

DPCM 2 marzo 2021 – art. 7