Coronavirus/ Verso la chiusura delle regioni, in attesa di un nuovo DPCM

Divieto di spostamento tra le regioni, chiusura di negozi e altre attività e misure più rigide per le aree metropolitane e le città a maggiore rischio con dei lockdown locali. Questo è ciò a cui sta pensando il Governo.

Intanto è terminato il vertice tra governo ed enti locali convocato per discutere le nuove misure necessarie per contrastare la seconda ondata dell’epidemia di coronavirus. La proposta di Lombardia, Piemonte e Liguria è quella di evitare lockdown locali limitando gli spostamenti degli over 70.

Nel pomeriggio, alle 15.30, è prevista una nuova riunione tra il governo e i capi delegazione; e sempre domenica, alle ore 17, all’incontro si uniranno anche i capigruppo di maggioranza.

Lunedì mattina, con due giorni di anticipo, Conte sarà in Parlamento per presentare i contenuti del nuovo Dpcm.