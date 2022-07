Cavaliere: pubblicato avviso sulla Misura 1 del PSR, importante perché lega sempre di più il Molise all’Europa 

L’assessorato all’Agricoltura rende noto che è stato pubblicato sul sito della Regione Molise e del PSR il bando sulla Misura 1 del Programma di sviluppo rurale (Sottomisura 1.2 e Intervento 1.2.1), inerente il “Trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione”.

L’avviso è rivolto a tutti gli organismi che svolgono attività di ricerca, divulgazione e formazione, mentre i soggetti cosiddetti ‘destinatari finali’ delle operazioni finanziate dal bando sono invece gli addetti, i tecnici e gli operatori economici dei settori agricolo, forestale e rurale. A disposizione in totale ci sono circa 1 milione e mezzo di euro.

“La misura – commenta Nicola Cavaliere – ricopre un’importanza senza dubbio strategica per il settore agricolo locale e in generale per il territorio. Perché garantisce alle nostre aziende un costante e qualificato aggiornamento su tutta quella serie di informazioni che consentono di fatto di ridurre concretamente le distanze tra il Molise e l’Europa. Giusto ricordare – aggiunge l’assessore – che la sopravvivenza stessa delle aree interne è ormai legata a doppio filo alle preziose opportunità di investimento e sviluppo offerte dalla UE, dalle quali è impossibile prescindere”.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il 5 settembre 2022.