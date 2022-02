L ’ U fficio di Presidenza del Consiglio regionale , con propria deliberazione del 16 febbraio 2022, n. 4, ha approvato l’ avviso pubblico per la nomina del Garante dei diritti della persona.

L’ avviso, in via di pubblicazione sull ’ A lbo Pretorio del Consiglio regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, stabilisce le modalità di invio della manifestazione di interesse per i soggetti che intendono candidarsi a ricoprire l’ incarico di Garante dei diritti della persona ed i relativi requisiti. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale, così come previsto dall’ ar t. 3 della stessa legge 17/ 2015 .

In particolare , a tela figura istituzionale , che dura in carica 5 anni, spetta : a) garantire in ambito regionale i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le pubbliche amministrazioni e nei confronti di gestori di servizi pubblici, attraverso un’azione non giurisdizionale di promozione, di protezione e di mediazione ; b) tutelare i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso azioni di sensibilizzazione, protezione, orientamento e sostegno ; c) promuovere, proteggere e facilitare il perseguimento dei diritti delle persone private della libertà personale .

Il Garante – prevede la legge regionale che lo istituisce – è organo monocratico e svolge le funzioni attribuitegli in piena autonomia e indipend enza di giudizio e valutazione , n on è quindi soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale.