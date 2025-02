Un nuovo approccio all’epilessia. L’I.R.C.C.S. Neuromed inaugura il nuovo Centro per lo studio e la cura

Mercoledì, 12 febbraio 2025, l’I.R.C.C.S. Neuromed inaugurerà il nuovo Centro per lo studio e

la cura dell’Epilessia. Il reparto, ristrutturato nei locali e con le più innovative attrezzature, segue

una nuova concezione di assistenza che prevede la collaborazione diretta con pazienti e caregiver

basata sull’ascolto, la comprensione e la predisposizione di percorsi personalizzati che tengano

conto degli aspetti psicologici, sociali e familiari di questa condizione.

Tutto ciò significa creare un ambiente favorevole al dialogo che accompagni il percorso

multidisciplinare che il paziente fa al suo interno insieme alla famiglia.

Un approccio globale di presa in carico, frutto anche di un protocollo stipulato tra gli specialisti

Neuromed e l’Associazione Italiana Epilessia che integra aspetti biologici, psicologici, sociali e

familiari, puntando a migliorare la qualità della vita delle persone con Epilessia.

L’intento è promuovere una medicina che ascolta e valorizza le esperienze individuali, superando il

tradizionale paradigma clinico creando un percorso di cura personalizzato e replicabile in altri

contesti clinici.

Un modello nuovo di assistenza che trova nel reparto Neuromed il contesto più adatto allo studio e

la cura di questa condizione. Obiettivo raggiunto dal team del Centro e che arriva proprio a ridosso

della Giornata internazionale dell’Epilessia (10 febbraio 2025).

Una particolare attenzione sarà riservata anche ai piccoli grazie all’allestimento della Smile Room,

una stanza di degenza a misura di bambino e di adolescente, utile a contrastare il rischio di

disorientamento del giovane paziente nel corso della sua permanenza in ospedale.

La presentazione del Centro avverrà mercoledì, 12 febbraio 2025, alle ore 11:30, presso la Sala

multimediale della sede ospedaliera dell’I.R.C.C.S., al 3° piano (ingresso 1), in Via Atinense,

Pozzilli. Seguirà il taglio del nastro e la visita del reparto.