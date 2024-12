“Truck Tour Banca del Cuore”: In Molise torna la prevenzione cardiovascolare gratuita per i cittadini

Dopo il grande successo delle scorse edizioni, è ripartita a grande richiesta la straordinaria

Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare “Truck Tour Banca del Cuore 2024-2025”,

promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi

Ospedalieri facente parte del più ampio Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare

“Banca del Cuore”.

Dal 1 al 3 dicembre, il Jumbo Truck di Banca del Cuore, appositamente allestito, tornerà a fare

tappa anche in Molise per offrire a tutti i cittadini la possibilità di sottoporsi ad uno screening

cardiologico completo e gratuito che comprende:

 screening di prevenzione cardiovascolare comprensivo di esame elettrocardiografico e

screening aritmico;

 stampa dell’elettrocardiogramma con tutti i valori pressori e anamnestici presenti su

BancomHeart;

 screening metabolico con il rilievo (estemporaneo) di 9 parametri metabolici con una sola

goccia di sangue: Colesterolo Totale, Trigliceridi, Colesterolo HDL, Rapporto Colesterolo

HDL/LDL, Colesterolo LDL, Colesterolo non HDL, Glicemia Fast, Emoglobina glicata e

Uricemia;

 stampa del profilo glicidico, lipidico, uricemico e del proprio rischio cardiovascolare;

 consegna del kit di 23 opuscoli di prevenzione cardiovascolare realizzati dalla Fondazione

per il Tuo cuore;

 rilascio della card BancomHeart attiva.

Durante la permanenza del Truck nelle singole città, inoltre, saranno svolti dibatti e incontri sul

tema della prevenzione e delle malattie cardiovascolari con i cittadini e con i medici locali.

Il Jumbo Truck appositamente allestito sosterà per tre giorni a Isernia, dal 1 al 3 dicembre a

Piazza Andrea D’Isernia.

Grazie al Progetto Banca del Cuore, ideato e coordinato dal prof. Michele Gulizia per la

Fondazione per il Tuo cuore, a tutti i cittadini che afferiranno al Truck verrà consegnata una

BancomHeart personale, una card unica al mondo che permette l’accesso 24 ore su 24 al proprio

elettrocardiogramma, ai valori della pressione arteriosa, alle patologie sofferte, alle terapie

assunte, agli stili di vita praticati e a tutti gli esami cardiologici e di laboratorio eseguiti. Tutti i dati

verranno custoditi in una “cassaforte” virtuale che consente, attraverso una password segreta

conosciuta solo dall’utente, di connettersi dall’Italia e/o dall’estero alla “Banca del Cuore” per

consultare o scaricare i propri dati clinici ogni volta che lo si desidera, o metterli a disposizione del

proprio medico curante o a quello di un Pronto Soccorso in caso di emergenza sanitaria.

Il Truck attraverserà l’Italia e sosterà per tre giorni nelle più belle piazze nazionali per

raggiungere il cuore dei cittadini direttamente a casa loro, ponendo così l’attenzione sulla

prevenzione cardiovascolare, spesso considerata in modo ancora troppo superficiale, con

l’obiettivo di ridurre le morti cardiache che restano ancora oggi la prima causa di morte nel nostro

Paese.

Il prof. Michele Gulizia – Responsabile del Settore Operativo Autonomo Banca del Cuore e

Direttore della Cardiologia dell’ospedale Garibaldi-Nesima di Catania – ha spiegato: “La Banca del

Cuore è il più grande Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare in Italia, unico al mondo,

che permette ai cittadini italiani di avvantaggiarsi di uno screening cardiovascolare completo,

rapido e immediatamente condivisibile con il proprio medico curante o con altri specialisti in tutto

il mondo, in tempo reale e con una copertura 24 ore su 24. Rappresenta un modo innovativo per

conoscere il proprio stato di salute cardiovascolare e il miglior mezzo per prevenire concretamente

l’insorgenza di un infarto al cuore, di una patologia cardiovascolare come l’ipertensione arteriosa,

la fibrillazione atriale o lo scompenso cardiaco e permette, anche, la prevenzione e il controllo del

diabete mellito.

Inoltre, grazie alla Campagna di Prevenzione “Truck Tour Banca del Cuore”, ci consente dal 2017

di andare direttamente a casa degli italiani per svolgere questo importante screening gratuito di

prevenzione cardiovascolare, di portata finora mai realizzata nel nostro Paese.

Fino a oggi – continua il Prof. Gulizia – grazie a questa diffusione capillare, sono state distribuite

oltre 80.000 BancomHeart ad altrettanti cittadini italiani, permettendo di identificare un incredibile

aumento di prevalenza di alcune malattie cardiovascolari, soprattutto fibrillazione atriale e

scompenso cardiaco, accertando altresì molte forme asintomatiche e misconosciute di fibrillazione

atriale in altrettanti i cittadini inconsapevoli, trovandone diversi a rischio di morte cardiaca

improvvisa per anomalie cardiache a trasmissione genetico-ereditaria, riscontrate grazie all’esame

elettrocardiografico”.

Il prof. Domenico Gabrielli – Presidente Fondazione per il Tuo cuore – ha dichiarato: “Le malattie

cardiovascolari rappresentano uno dei più importanti problemi di salute pubblica, poiché rientrano

tra le principali cause di morbosità e invalidità, oltre ad essere la prima causa di mortalità nel

nostro Paese. Ma è però d’obbligo ricordare che sono in buona parte prevenibili, poiché accanto a

fattori di rischio non modificabili (età, sesso e familiarità) vi sono anche fattori modificabili, legati a

comportamenti e stili di vita (come fumo, alcol, scorretta alimentazione o sedentarietà) spesso a

loro volta causa di diabete, obesità, ipercolesterolemia e ipertensione arteriosa. Per tale ragione la

prevenzione cardiovascolare è importantissima e va attuata il prima possibile”.

La dott.ssa Isabella Tavarozzi – Presidente regionale ANMCO Molise – ha dichiarato: “Il Truck Tour

Banca del Cuore, che anche quest’anno vede il coinvolgimento a titolo gratuito di cardiologi

ospedalieri ANMCO, rappresenta una preziosa opportunità per tutti i cittadini.

La prevenzione, nonostante sia la prima arma per combattere le patologie cardiovascolari, viene

spesso poco considerata e per tale ragione resta uno dei punti su cui maggiormente ci battiamo

costituendo il caposaldo delle iniziative della nostra Associazione di Cardiologi ospedalieri.”

La Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare Truck Tour – Banca del Cuore 2024-2025

è sostenuta interamente dalla Fondazione per il Tuo cuore HCF Onlus.

La Campagna sarà attiva anche sui social con l’hashtag #bancadelcuore2024.