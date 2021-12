Tagli di risorse a supporto della salute mentale, appello all’Asrem

Il 31 gennaio 2022 scade il contratto per 6 psicologi e 3 tecnici della riabilitazione psichiatrica in Molise. Gravi carenze nella Provincia di Isernia dove una sola psicologa dovrà occuparsi di centinaia di pazienti.

L’appello all’Asrem delle professioniste per ripristinare il servizio, sempre più importante in tempi di pandemia. Nuovi tagli ai servizi sanitari territoriali in Molise, in particolare nella Provincia di Isernia , sempre più penalizzata da carenze di personale e mancanza di fondi. Dal 31 gennaio 2022, se l’Asrem non prenderà al più presto provvedimenti , resterà solo una psicologa afferente al Centro di Salute Mentale relativo a tutto il territorio della provincia di Isernia, a garantire l’assistenza a centinaia di persone con problemi psichiatrici e psicologici.

Una sola professionista che senza la collaborazione con altri colleghi (3 psicologhe e 2 tecnici della riabilitazione psichiatrica) non potrebbe occuparsi dei numerosi pazienti affetti da disturbi emotivi, quali depressione ed ansia nello specifico, il cui aumento risulta direttamente correlato alla situazione di emergenza Covid-19.

Da febbraio del 2021 sono stati assunti, attraverso contratti di dipendenza a tempo determinato, 6 psicologi e 3 tecnici della riabilitazione psichiatrica per i Centri di Salute Mentale di Isernia, Termoli e Campobasso afferenti all’azienda sanitaria regionale Asrem, impiegati in un progetto finalizzato al “Superamento della depressione medio-lieve con particolare attenzione al genere femminile”, legata in particolare alla situazione di emergenza del Covid 19.

Dal prossimo mese, alla scadenza del contratto, tali professionisti non potranno più operare, determinando un vuoto di servizi dedicati alla salute mentale, in particolare nella provincia di Isernia dove il personale da tempo è molto carente.