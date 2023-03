Santa Maria del Molise/ Trovata morta in casa una 75enne

Anziana di 75 anni è stata trovata morta all’interno della sua casa a Santa Maria del Molise. A dare l’allarme sono stati i vicini.

Dai primi riscontri pare che la vittima fosse deceduta almeno da venerdì, infatti da quel giorno non è stata più vista.

Il sindaco del paese, non riuscendo a mettersi in contatto con la donna, ha allertato carabinieri e vigili del fuoco, i quali sono entrati in casa e hanno trovato il corpo senza vita della donna.

La 75enne viveva da sola e sarebbe morta per un malore. Non è stato trovato alcun segno di effrazione o violenza.