Sale a venti il numero di ricercatori Neuromed che si classificano tra il due percento dei migliori scienziati al mondo

La classifica mondiale degli scienziati con livello più elevato di produttività scientifica,

realizzata dall’Università di Stanford, vede anche quest’anno un grande risultato

dell’Istituto molisano

Venti ricercatori dell’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli (IS) fanno parte della prestigiosa lista “World’s

Top 2% Scientists”, sviluppata dall’Università di Stanford, in California. Un risultato che colloca

l’IRCCS Neuromed tra le più affermate Istituzioni scientifiche internazionali.

La lista, aggiornata ogni anno, viene stilata utilizzando i dati bibliometrici provenienti da “Scopus”, database

delle pubblicazioni scientifiche mondiali, e impiegando diversi indicatori della qualità del lavoro dei vari

ricercatori per creare un indice complesso (c-index) riferito all’attività scientifica dell’anno precedente, in

questo caso il 2023. Organizzata in 22 settori e 174 sotto-categorie, comprende oltre duecentomila scienziati

a livello mondiale.

Per quanto riguarda i settori in cui si sono distinti i ricercatori Neuromed, la lista comprende alcuni dei

principali campi della medicina moderna. Ecco l’elenco con i relativi nomi dei ricercatori (elencati in ordine

alfabetico):

Neurologia e Neurochirurgia

Alfredo Berardelli

Diego Centonze

Francesco Fornai

Cristina Limatola

Ferdinando Nicoletti

Antonio Suppa

Sistema Cardiovascolare ed Ematologia

Daniela Carnevale

Roberto Carnevale

Simona Costanzo

Giovanni de Gaetano

Augusto Di Castelnuovo

Maria Benedetta Donati

Maurizio Forte

Giacomo Frati

Licia Iacoviello

Sebastiano Sciarretta

Immunologia

Silvano Sozzani

Nutrizione e Dietetica

Marialaura Bonaccio

Oncologia e Carcinogenesi

Giuseppe Minniti

Tossicologia

Paola Frati

“Negli ultimi anni, i ranking delle istituzioni di ricerca – afferma il professor Luigi Frati, Direttore

Scientifico dell’I.R.C.C.S. Neuromed – vengono impiegati per valutare la qualità scientifica delle

pubblicazioni attraverso il numero di citazioni ricevute da altri studiosi. È davvero un grande motivo di

soddisfazione constatare che nella lista del top 2% figurano venti ricercatori che operano presso Neuromed.

Siamo onorati di questo riconoscimento, che abbraccia tutte le aree di ricerca dell’istituto: neuroscienze,

cardiovascolare, immunologia, nutrizione e oncologia”.

“Questo risultato – commenta Giovanni de Gaetano, Presidente dell’I.R.C.C.S. Neuromed – non solo

colloca il nostro Istituto tra le eccellenze mondiali nel campo della ricerca scientifica, ma testimonia anche

l’impegno con cui i nostri ricercatori affrontano le sfide poste dalla medicina contemporanea. Essere

riconosciuti a livello internazionale in settori così rilevanti della medicina dimostra l’efficacia delle nostre

attività di ricerca e l’importanza dei nostri contributi al patrimonio globale di conoscenze scientifiche.

Esprimo la mia più profonda gratitudine a tutti i nostri ricercatori, inclusi coloro che sono presenti in altri

database di rilievo internazionale, per aver dato lustro all’I.R.C.C.S. Neuromed sulla scena globale”.



