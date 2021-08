Rocchetta a Volturno/ Le aste immobiliari danno nuova vita al borgo

Le aste immobiliari danno nuova vita ai piccoli borghi in Italia

Sono 32 gli immobili venduti nell’ultima campagna di vivacizzazione delle aste immobiliari a favore dei piccoli borghi attuata da Reviva, ( https://vivacizzazioneaste.com/ ) la prima startup in Italia che, grazie all’intelligenza artificiale e al marketing esperienziale, aumenta il numero di immobili venduti all’asta. E così l’intelligenza artificiale, unita ad una grande campagna di marketing online e offline, è riuscita ad aumentare anche del 300% le vendite degli immobili di due borghi italiani che da tempo stavano attraversando una situazione di spopolamento: Rocchetta a Volturno, cittadina di 1000 abitanti in provincia di Isernia, e Fiumalbo, paese del modenese che invece ne conta circa 1200.

“Entrambe le località avevano la particolarità di trovarsi in un punto strategico, a metà strada tra città importanti quali Modena e Napoli e gli impianti sciistici. Abbiamo quindi pensato fosse un’occasione d’oro per rilanciare, turisticamente parlando, queste due realtà, attirando acquirenti di alta fascia che potessero partecipare attivamente alla rinascita di questi borghi.” – commenta Ivano De Natale, co-founder e CEO di Reviva.

Il caso di Rocchetta a Volturno: in tre esperimenti un totale di 31 lotti aggiudicati in asta (per un valore di 930.000 euro)

Rocchetta a Volturno è un perfetto esempio di come il meccanismo delle aste immobiliari possa portare beneficio immediato al territorio, soprattutto in quelle zone dove il mercato real estate è pressoché inesistente. Si tratta infatti del terzo esperimento della startup milanese nel borgo molisano: durante il secondo, avvenuti nel 2020, a Reviva era già stato affidato l’incarico di vendere un complesso residenziale con 51 immobili appartamenti.

Il risultato è stato da subito positivo, con l’aggiudicazione già al secondo esperimento di ben 15 lotti per un valore complessivo di 408.000 euro. Un terzo degli immobili aggiudicati sono quindi già stati venduti e nel complesso Reviva ha letteralmente triplicato le compravendite annue della zona.

Il futuro della vivacizzazione delle aste: aumentano le richieste per i piccoli borghi

Le aste immobiliari potrebbero giocare un ruolo sempre più di primo piano nella riqualificazione delle tante aree urbane più periferiche e nella valorizzazione di territori quasi del tutto disabitati.

“Sono sempre di più le società finanziare che, dopo aver visto il successo ottenuto a Fiumalbo e Rocchetta a Volturno, vogliono attuare con noi nuove azioni di vendita in borghi quasi del tutto disabitati. – commenta Giulio Licenza co-founder e CBDO di Reviva – Questa è per noi un’importante opportunità sia per specializzarci in questa fetta di mercato, sia per dare così nuova vita a borghi che altrimenti faticherebbero a evolversi, dimostrando l’enorme valore e importanza che le aste immobiliari possono avere da oggi nel nostro Paese.”

About REVIVA

REVIVA è una società specializzata nella Vivacizzazione delle aste immobiliari. Attraverso l’utilizzo di tecnologia e innovazione garantisce ai gestori di NPL di raggiungere performance superiori, aumentando del +52% i prezzi di aggiudicazione in asta e abbattendo del 12% il recovery time, senza nessun costo fisso. La sua mission è quella di incentivare le persone a partecipare alle aste immobiliari, utilizzando tecnologia e innovazione, permettendo ai gestori di NPLs di recuperare somme maggiori in tempi minori.

Isabella Castelli Media Relations & Digital Pr Manager