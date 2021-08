Termoli/ Incendio sull’autobus Atm davanti i cancelli della Fiat, pronto l’intervento dei vigili del fuoco

Solo tanta paura per l’autista e per chi ha assistito alla scena: un improvviso incendio ha interessato all’alba uno dei pullman Atm, in servizio dinanzi i cancelli Fiat a Termoli.

Tempestivo è stato l’intervento dei vigili del fuoco di Termoli sul fuoco sviluppatosi all’interno del vano motore di un Autobus dell’ATM per cause da accertare.

L’evento è avvenuto intorno alle ore 06.00 di questa mattina e il pronto intervento ha impedito che le fiamme si propagassero all’interno dell’abitacolo.

L’automezzo era in sosta davanti alla Fiat di Termoli in attesa del fine turno dei dipendenti- pendolari dello stabilimento.