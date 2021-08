Cinema/ ‘Kiss Me Deadly 2021’ al via la VII edizione della kermesse multiforme sul noir

Dal 30 agosto al 4 settembre 2021 sulla terrazza del palazzo Gil in via Milano, 15 a Campobasso brividi di fine estate con la settima edizione di Kiss Me Deadly – Noir. Una ripartenza alla grande con 9 film, 6 incontri, 2 concerti. Al via le prenotazioni online.

LETTERATURA

TRA LE PAGINE SCURE|4 Incontri con gli autori

Massimo Carlotto, Alessandro Curioni, Raffaella Battaglini, Giovanni Mancinone

CINEMA

6 film per DARK NIGHTS | Nuovi sguardi sul film noir

3 film per KMD Retrospettiva|Good Girls/Bad Girls. Sei donne in nero

COMICS

CONTAMINAZIONI DI GENERE|2 Incontri

Tanino Liberatore, Gianmarco Guazzo

e una self area dedicata alle produzioni indipendenti

MUSICA

BLACK NOTES – 2 concerti

PETROLIO ingresso gratuito

TUN Torino Unlimited Noise ingresso con consumazione

FOOD & DRINKS

Area gestita da Fermenti Liberi

Ideato e realizzato da Associazione Culturale Kiss Me Deadly.

Prodotto da Fondazione Molise Cultura – Regione Molise – Patto per lo Sviluppo del Molise.

Imperdibili gli appuntamenti dell’edizione 2021 della kermesse molisana sul noir.

Kiss Me Deadly torna, multiforme, dal 30 agosto al 4 settembre. Un soffio ansante accarezzerà la suggestiva terrazza di Palazzo GIL per far sentire i primi brividi di fine estate. Tra luce e ombra, come suggerisce il volto misterioso e affascinante di Ella Raines, fotografata nel ’47 da Man Ray, scelta per presentare una settima edizione ricchissima: 9 film, 6 incontri, 2 concerti. E tanti nuovi compagni di viaggio.

Il racconto orale del lato oscuro sarà delegato a: Massimo Carlotto, scrittore di fama internazionale; Alessandro Curioni – che è anche uno dei massimi esperti italiani di cybersecurity; la scrittrice Raffaella Battaglini; il giornalista molisano Giovanni Mancinone con il suo Molise criminale; un maestro del fumetto come Tanino Liberatore che ha condiviso con Stefano Tamburini la paternità di Ranxerox; Gianmarco Guazzo, giornalista e autore televisivo di origini termolesi che ha a lungo collaborato con Carlo Lucarelli e con Sky Arte.

I pomeriggi saranno riservati alle Good Girls/Bad Girls. Sei donne in nero con tre classici assoluti. Olivia de Havilland (in un doppio ruolo), Simone Signoret, Vera Clouzot, Joan Crawford e Bette Davis danno vita a sei incredibili figure femminili: tre coppie di donne dai rapporti enigmatici, inestricabili, distruttivi. E provate voi a capire dov’è che sta il Bene e dov’è che sta il Male.

E per chiudere, le ultime due sere, dopo il film, i concerti: noise e industrial con Petrolio, techno e jazz con i TUN.

Kiss Me Deadly Kermesse Multiforme sul noir – ideata e realizzata dall’associazione culturale omonima, è prodotta dalla Fondazione Molise Cultura con il sostegno della Regione Molise e del Patto dello Sviluppo del Molise.

E, come anticipato, quest’anno si arricchisce di nuovi operosi partner: Radio Beatnik, BrokenLights Podcast, Fermenti liberi, NOIRexist, Giunti al Punto.

Per la prima volta un’edizione di KMD raccontata minuto per minuto in radio e sul web rispettivamente da Radio Beatnik e da BrokenLights Podcast che, dalla Terrazza della GIL, accompagneranno dal vivo tutta la kermesse con musica, interviste, talk e quiz.

Sul fronte food & drinks, i Fermenti Liberi. Il loro progetto di sostenibilità ambientale, Sociale ed Economica ci ha conquistato. Le fantasie culinarie, proposte nella sei giorni della kermesse, conquisteranno il pubblico.

Sul fronte fumetto abbiamo riservato agli amici di NOIRexist una self area comics con le produzioni indipendenti.

Esposizione e vendita libri degli autori ospiti della kermesse a cura di Giunti al Punto.

Da lunedì 23 (fino a venerdì 27) agosto parte la campagna abbonamenti. Nel rispetto delle norme anti covid i posti disponibili sono limitati. Per assicurarsi il posto preferito basta entrare nella piattaforma online al seguente indirizzo: KISS ME DEADLY 2021 (amtm.it)

Dal 28 agosto sarà possibile acquistare i biglietti dei singoli eventi, film (incontri con autori compresi nel biglietto), concerto.

Per informazioni:

Facebook: Kiss Me Deadly – kermesse sul noir

Instagram: kissmedeadly_cb

Twitter: KissMeDeadly_cb

YouTube: KISS ME DEADLY

Mail: [email protected]