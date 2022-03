Caritas e Diocesi Campobasso -Bojano: raccolta fondi a sostegno dei profughi ucraini che fuggono dalla guerra

La Caritas diocesana di Campobasso Bojano, unitamente all’Arcidiocesi di Campobasso, ha avviato una raccolta fondi a sostegno dei profughi ucraini che fuggono dalla guerra. Tutti i cittadini che intendono donare e sostenere le politiche di aiuto promosse dalla Caritas diocesana nella gestione dell’accoglienza dei profughi ucraini, possono farlo tramite bonifico bancario (Iban: IT55D0306903805100000014137 con Causale: “Raccolta fondi emergenza Ucraina, intestato a: Arcidiocesi di Campobasso Bojano).



Si fa presente che, contestualmente, si sta provvedendo alla rilevazione della disponibilità, ad accogliere i profughi in arrivo su territorio della Diocesi, sia in famiglia che in seconde case.



Per info: [email protected]

Numero verde 800188983