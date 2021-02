Realizzazione dell’impianto di illuminazione nella zona sportiva di Le Piane a Isernia

L’amministrazione comunale di Isernia, per il triennio 2020-2022, ha previsto la realizzazione dell’impianto di illuminazione nella zona sportiva di Le Piane.Con una determina dirigenziale dello scorso mese di dicembre è stato stanziato un importo di 120.000 euro ed è stata affidata la costruzione di parte del predetto impianto, ossia quella che in questi giorni è in fase di realizzazione nel tratto di strada denominato “anello grande”.«Quella di Le Piane è una zona che viene sempre più frequentata – ha dichiarato l’assessore comunale alla pubblica illuminazione Domenico Chiacchiari –.

Pertanto, si avverte ormai come indispensabile dotarla di punti luce che consentano di illuminarla adeguatamente anche laddove al momento mancano i lampioni. I corpi illuminanti da installare sono 51, e renderanno meno pericolosa una strada stretta e percorsa da tanti genitori che accompagnano i propri figli allo stadio.

Sarà possibile, quindi, poterla praticare anche in ore serali, – ha aggiunto l’assessore Chiacchiari – a beneficio sia di coloro che amano le attività sportive o le semplici passeggiate sia di coloro che in quell’area possiedono terreni e piccoli fabbricati di campagna. Con l’occasione, intendo pubblicamente ringraziare il consigliere comunale delegato al bilancio Giampiero Mancini, che è riuscito a recuperare le somme necessarie ai lavori».

L’intervento è in corso lungo il cosiddetto ‘anello grande’, che viene quotidianamente usato come strada carrabile e come circuito podistico. L’opera sarà ultimata entro il corrente mese di febbraio.