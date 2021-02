Tragedia a Ferrazzano: muore 23enne

Pare, da prime notizie arrivate che un ragazzo, poco più che vent’enne sia morto, alle porte del capoluogo, in territorio di Ferrazzano, per cause in corso di accertamento da parte delle Forze dell’ Ordine. Pare che il ragazzo fosse coinvolto in una indagine, indagato per un caso di presunti abusi sessuali nella notte di Capodanno, probabilmente non ha retto al peso della vicenda ed ha compiuto un gesto estremo. Sono in corso le indagini delle Forze dell’ordine per fare chiarezza sull’accaduto.